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Медведева передаст все подаренные мягкие игрушки в детдом Великого Новгорода

Медведева передаст все подаренные мягкие игрушки в детдом Великого Новгорода
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева, одержавшая победу в финале Кубка России, передаст все подаренные после проката произвольной программы мягкие игрушки в детский дом Великого Новгорода.

«Все мягкие игрушки будут доставлены в великоновгородский детский дом. Только представьте, сколько радости вы доставили не только мне, но и многим детям, у которых нет возможности видеть родителей. Так что с уверенностью можно сказать, что этот старт не прошёл даром. Ещё раз хочу поблагодарить за ваш пыл и вашу поддержку, мы сделали огромное дело вместе с вами.

Все игрушки я лично перебрала и все письма прочитала. В детский дом пойдут только мягкие игрушки. Так что вы сделали счастливыми меня и ещё несколько детишек», — сказала Медведева в «сторис» своей страницы в «Инстаграме».

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