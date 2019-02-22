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Медведева: Туктамышева заслужила поездку на чемпионат мира

Фото: РИА Новости
Медведева: Туктамышева заслужила поездку на чемпионат мира
Другие / Фигурное катание

Победительница финала Кубка России в Великом Новгороде, фигуристка Евгения Медведева, будет рада, если тренерский совет отдаст путёвку на чемпионат мира не ей, а Елизавете Туктамышевой.

«Я безумно уважаю Лизу Туктамышеву и всех девочек, которые сегодня выступали. Вижу, что Лиза вкладывает огромное желание и очень много сил в свое катание. Лиза, спасибо тебе большое, что ты с нами, что продолжаешь двигать нас всех вперёд и влюбляешь людей в фигурное катание!

Честно говоря, я думаю, что Лиза заслужила поездку на чемпионат мира. Буду рада, если так судьба сложится. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийский сезон, знаю, каково это. Давайте все друг друга поддерживать и посылать любовь налево-направо, вверх-вниз — везде вокруг нас. Любовь, позитивные эмоции спасут мир», — сказала Медведева в интервью ФФККР.

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