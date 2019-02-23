Плехов: есть повод ожидать от Климова лучшего выступления на ЧМ

Главный тренер мужской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов рассказал о том, в какой форме подошёл к чемпионату мира лидер национальной сборной Евгений Климов.

«По последним результатам видно, что Евгений подошел к ЧМ в хорошей форме. Он стабильно выступил на последнем этапе Кубка мира в Виллингене, заняв в одной из дисциплин седьмое место. Есть повод ожидать от него лучшего выступления на чемпионате мира.

Я человек суеверный, поэтому не хочу делать прогнозы относительно конкретных результатов. Так что давайте про медали сейчас не стану говорить. В любом случае Женя и другие ребята будут стараться изо всех сил показать свои лучшие качества. А они способны на многое», — приводят слова Плехова «Известия».