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Тренер В. Иванова: если бы американец написал «Трамп», ему бы слова не сказали

Фото: NRK
Тренер В. Иванова: если бы американец написал «Трамп», ему бы слова не сказали
Другие / Лыжный спорт

Тренер по прыжковой подготовке сборной России по лыжному двоеборью Александр Святов поддержал поступок своего подопечного Виталия Иванова.

«Молодец, Виталик! Я поддержал его со всех сторон. Если бы американец написал «Трамп» или немец – «Меркель», им бы слово не сказали. А нас надо душить. Мы гордимся страной, гордимся своим президентом. То, что он показал на среднем пальце – это другой момент, никакого негативного подтекста не было.

Никто не был в курсе, что он планирует выразить свое мнение таким образом. Он всё правильно сказал норвежским каналам: «Путин – мой президент, мой кумир». Поддерживаю его за гражданскую позицию», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Напомним, 20-летний россиянин выступил в перчатке, на которой по-английски были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина. Затем Иванов признался, что глава страны является его кумиром. Позднее спортсмен получил предупреждение от Международной федерации лыжного спорта (FIS) за политическую направленность сообщения.

Российский двоеборец предупреждён FIS за перчатку с инициалами Путина на ЧМ
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