Тренер В. Иванова: если бы американец написал «Трамп», ему бы слова не сказали

Тренер по прыжковой подготовке сборной России по лыжному двоеборью Александр Святов поддержал поступок своего подопечного Виталия Иванова.

«Молодец, Виталик! Я поддержал его со всех сторон. Если бы американец написал «Трамп» или немец – «Меркель», им бы слово не сказали. А нас надо душить. Мы гордимся страной, гордимся своим президентом. То, что он показал на среднем пальце – это другой момент, никакого негативного подтекста не было.

Никто не был в курсе, что он планирует выразить свое мнение таким образом. Он всё правильно сказал норвежским каналам: «Путин – мой президент, мой кумир». Поддерживаю его за гражданскую позицию», — приводит слова специалиста Sports.ru.

Напомним, 20-летний россиянин выступил в перчатке, на которой по-английски были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина. Затем Иванов признался, что глава страны является его кумиром. Позднее спортсмен получил предупреждение от Международной федерации лыжного спорта (FIS) за политическую направленность сообщения.