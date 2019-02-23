Пихлер: возвращение в сборную России по биатлону? Это невозможно

Немецкий специалист Вольфганг Пихлер подчеркнул, что не собирается возвращаться в сборную России по биатлону ни в каком качестве. 64-летний специалист собирался завершить тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Никогда не говори никогда. Но точно не буду работать главным тренером. В этом я уверен. Консультант? Да, возможно. Я точно буду чем-нибудь заниматься, но не так много работать, как сейчас. Я тружусь уже 25 лет. Работа в России была реально очень интенсивной, последние четыре года в сборной Швеции тоже были насыщенными. Я хочу больше времени проводить дома. Но, повторюсь, никогда не говори никогда.

Соглашусь ли я вернуться в сборную России? Это невозможно. Я очень хорошо знаю Россию и вижу новое руководство", — приводит слова Пихлера «Р-Спорт».

Пихлер тренировал российских биатлонисток с 2011 по 2014 год. Сейчас немецкий специалист работает со сборной Швеции.