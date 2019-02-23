Ягудин — о прокате Медведевой: нужно смотреть правде в глаза — было падение

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал прокаты Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой в произвольной программе в финале Кубка России, который завершился в Великом Новгороде.

«Да, увидели попытку каскада тройной сальхов — тройной риттбергер. Команда Медведевой ищет что-то своё в программах, ведь никто не знает Женю лучше, чем она сама. Да, Трейси Уилсон (тренер Медведевой) хвалит, но нужно смотреть правде в глаза: было падение плюс очень тяжёлый двойной каскад, на грани.

Вот так надо было прыгать накануне, как я и говорил, видно, что прыжок у нее есть. Болезнь помешала ей выступить в Саранске на чемпионате России, но она прошла сложный период. Это очень хороший прокат. Да, не получился каскад тройной лутц — тройной тулуп — был неудобный выезд после первого прыжка, не позволил прицепить тройной тулуп", — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Напомним, Медведева заняла первое место, набрав по сумме двух программ 222,90 балла. Туктамышева стала второй с результатом 221,19 балла.