Пихлер: выбор Драчёва был плохим решением, Майгуров — лучшая кандидатура

Бывший главный тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер выразил мнение, что назначение Владимира Драчёва на пост президента Союза биатлонистов России (СБР) в мае 2018 года было неправильным решением. По словам немецкого специалиста, организацию должен был возглавить Виктор Майгуров.

«На мой взгляд, выбор нового главы СБР был плохим решением. Да, это демократия. Лучше было бы назначить Виктора Майгурова. Он лидер, у него лучше отношения с Михаилом Прохоровым. Знаю, что Прохоров сделал суперработу. Уверен в одном – российская система нуждается в больших деньгах. Нужен инвестор. Это большая организация. Ей нужна огромная поддержка, сильный лидер и деньги.

Майгуров был бы лучшим выбором. Он международный игрок и в хорошем контакте со всеми. Он особенно нужен сейчас, когда российский биатлон находится в очень сложной ситуации. Вам нужен такой игрок. Майгуров говорит на немецком и английском, за ним стоит Прохоров. Мне кажется, это супертандем – Майгуров и Прохоров. У одного есть деньги, второй знает, как ими правильно распорядиться", – приводит слова Пихлера «Р-Спорт».