Российские кёрлингистки вышли в финал чемпионата мира среди юниоров

Женская юниорская сборная России по кёрлингу вышла в финал первенства мира, которое проходит в Ливерпуле (Канада).

В полуфинальном матче россиянки, занявшие четвёртое место в групповом этапе, обыграли лидеров раунд-робина китаянок со счётом 8:6. За российскую команду играли Влада Румянцева (скип), Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.

Отметим, что на групповой этапе сборная России уступила китайской команде со счётом 7:9. В финале российские девушки встретятся с хозяйками турнира.

В мужском турнире за титул поспорят сборные Швейцарии и Канады, обыгравшие шотландцев и норвежцев соответственно.

Добавим, сборная России вышла в финал турнира в третий раз в своей истории и впервые за шесть лет. В 2006 и 2013 годах россиянки становились чемпионками мира.