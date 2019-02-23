Логинов не сможет выступить на чемпионате Европы по биатлону из-за ошибки СБР

Тренер сборной России по биатлону Максим Кугаевский заявил, что лидер сборной Александр Логинов пропустил чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь) из-за технической ошибки, допущенной Союзом биатлонистов России (СБР).

«Некомпетентность некоторых руководителей СБР просто зашкаливает. Ещё три дня назад я предупреждал президента СБР Владимира Драчёва о том, что нельзя заявить Сашу сверх квоты нашей страны. Да, он является действующим чемпионом Европы, но только в пасьюте. А для того, чтобы стартовать в гонке преследования, как вы понимаете, нужно сначала выступить в спринте.

В итоге наши специалисты заявляют на спринт полную квоту, и сверх неё хотят поставить Логинова. Но это невозможно сделать. И Саша просто отравляется домой. А Владимир Петрович сейчас на мои звонки не отвечает. Налицо техническая ошибка, люди правила не читали. И теперь представьте состояние лидера сборной России", — приводит слова Кугаевского «Тюменская арена».