Устюгов, Большунов, Седова и Непряева выступят в скиатлонах на ЧМ в Австрии

Стали известны составы команд на скиатлоны на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия).

В состав мужской сборной России вошли действующий чемпион мира в этом виде программы Сергей Устюгов, Александр Большунов, Денис Спицов, Евгений Белов и Андрей Мельниченко.

В женском скиатлоне за российскую команду выступят Наталья Непряева, Анастасия Седова, Мария Истомина и Анна Нечаевская.

В мужском скиатлоне на 30 км (15 км классическим стилем плюс 15 км свободным стилем) также примут участие такие спортсмены, как норвежцы Йоханнес Хёсфлот Клебо, Сьюр Рёте, Мартин Йонсруд Сундбю, Эмиль Иверсен, финн Ийво Нисканен и швейцарец Дарио Колонья.

В женской гонке на 15 км (7,5+7,5) выступят норвежки Терезе Йохауг, Ингвиль Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Хейди Венг, действующая олимпийская чемпионка в этой дисциплине шведка Шарлотте Калла, финка Криста Пярмякоски.

Начало женского скиатлона запланировано на 13:00 по московскому времени. Мужчины выйдут на старт в 14:30 мск.