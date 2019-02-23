Васильев: сборной России по биатлону не стоит сильно радоваться медалям на ЧЕ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, почему не стоит сильно праздноваться успехам российских биатлонистов на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

«Конечно, дело не только в низком уровне подготовленности спортсменов из разных стран на чемпионате Европы и этапах Кубка IBU. Здесь ещё есть такие внутренние „штучки“, о которых, может, и не принято говорить, чтобы не подрывать веру в честный и чистый спорт. Совершено очевидно, что перекосы большого спорта на сегодняшний день — не в нашу сторону. Прежде всего это касается пресловутой системы „терапевтических исключений“, которые раздаются одной группе спортсменов некоторых стран и не раздаются другим. Отсюда такой сильный перекос результатов наших и иностранцев на этапах Кубка мира.

Логинов? Он просто очень талантливый спортсмен. Во-вторых, у него именно этот сезон исключительно удачно складывается. Такое бывает. Тут и физиология, и многое другое. Но вот некоторые слишком яркие выступления наших зарубежных коллег, тем более если они прежде так ярко не выступали, вызывают вопросы. Особенно у людей, профессионально вовлечённых в спортивную индустрию. Как же это может быть?

Ведущие биатлонные страны вообще несерьёзно относятся к Кубку IBU и чемпионату Европы. К этим турнирам серьёзно относимся только мы. Поэтому, когда мы завоёвываем какие-то медали на чемпионате Европы, ажиотаж завышен и радость несоизмерима. Оно того не стоит", – цитирует Васильева «Р-Спорт».