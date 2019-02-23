Тарусина выступала в Кубке России с болью в колене

Российская фигуристка Анна Тарусина заявила, что в Кубке России в Великом Новгороде каталась через боль. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 205,27 балла и заняла шестое место.
«Ребята, спасибо за переживания. Кто-то заметил, я действительно каталась с больным коленом. Это очень неприятная боль. Надеюсь, это было почти незаметно», — написала Тарусина в «Твиттере».
В финале Кубка России по фигурному катанию победу одержала Евгения Медведева. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третье место заняла Виктория Васильева.
Финал Кубка России. Великий Новгород
Женщины.
1. Евгения Медведева – 222,90
2. Елизавета Туктамышева – 221,19
3. Виктория Васильева – 208,75
4. Станислава Константинова – 206,67
5. Анастасия Губанова – 206,22
6. Анна Тарусина – 205,27