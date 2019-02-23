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Тарусина выступала в Кубке России с болью в колене

Тарусина выступала в Кубке России с болью в колене
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Анна Тарусина заявила, что в Кубке России в Великом Новгороде каталась через боль. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 205,27 балла и заняла шестое место.

«Ребята, спасибо за переживания. Кто-то заметил, я действительно каталась с больным коленом. Это очень неприятная боль. Надеюсь, это было почти незаметно», — написала Тарусина в «Твиттере».

В финале Кубка России по фигурному катанию победу одержала Евгения Медведева. Второй стала Елизавета Туктамышева. Третье место заняла Виктория Васильева.

Финал Кубка России. Великий Новгород
Женщины.

1. Евгения Медведева – 222,90
2. Елизавета Туктамышева – 221,19
3. Виктория Васильева – 208,75
4. Станислава Константинова – 206,67
5. Анастасия Губанова – 206,22
6. Анна Тарусина – 205,27

Медведева победила в Кубке России по фигурному катанию, Туктамышева — вторая
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