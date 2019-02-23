Российские саночники впервые в новейшей истории выиграли этап КМ в двойках

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов выиграли этап Кубка мира в Сочи (Россия) в соревнованиях среди двухместных экипажей. Их товарищи по команде Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли третье место.

По сумме двух попыток россияне победили с результатом 1 минута 39,814 секунды. Вторыми с отставанием 0,053 секунды стали действующие чемпионы мира немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен. Кашкин и Коршунов, лидировавшие после первой попытки, уступили соотечественникам 0,193 секунды.

В шаге от пьедестала остановились Владислав Южаков и Юрий Прохоров, уступившие Кашкину и Коршунову 0,003 секунды.

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия

Мужчины, двойки

1. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — 1.39,814.

2. Тони Эггерт/Саша Бенеккен (Германия) — +0,053.

3. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) — +0,193.

4. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) — +0,196.

Отметим, что российские саночники до этого не побеждали в этом виде программы в современной истории. Последний раз советские спортсмены Евгений Белоусов и Александр Беляков выиграли этап Кубка мира в Сараево (Югославия) в декабре 1987 года.