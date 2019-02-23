Елисеев: я недоволен итоговым результатом спринтерской гонки

Российский биатлонист Матвей Елисеев подвёл итоги своего выступления в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), где финишировал на 11-м месте.

«Что не получилось в стрельбе? Пока затрудняюсь ответить. Ветер был и на прицелке. Сейчас нужно спросить тренера, куда были промахи. Конечно, я пытался отыграть и свой темп сохранить. Думаю, это вполне получилось. На финише поборолся, но пока не знаю, был проигрыш там или нет. Итоговым результатом недоволен.

Как раз с лыжами у меня никаких проблем не было. Трасса? Я попросился в более позднюю группу, чтобы лёд подразбился. В пасьюте будем бороться. Форма нормальная, но мы всё-таки много работали на сборе и находимся под некоторым загрузом. Думаю, в Петербурге мы немного отдохнём и будет чуть быстрее", — цитирует Елисеева «Матч ТВ».