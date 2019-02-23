Команда Ковалёвой отобралась на чемпионат мира по кёрлингу в Дании

Команда Алины Ковалёвой отобралась на чемпионат мира по кёрлингу, обыграв команду Анны Сидоровой на квалификационных соревнованиях в Сочи.

Пятый матч завершился со счетом 6:5. Таким образом, счёт в серии стал 4:1 в пользу команды Ковалёвой.

Команду победительниц представляли Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. В состав проигравшей команды входили Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

Чемпионат мира пройдет в Силькеборге (Дания) с 16 по 24 марта. Действующими чемпионками мира являются канадские спортсменки, обыгравшие в прошлогоднем финале олимпийских чемпионок 2018 года шведок со счётом 7:6. Сборная России в 2018 году стала бронзовым призёром турнира.