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Команда Ковалёвой отобралась на чемпионат мира по кёрлингу в Дании

Команда Ковалёвой отобралась на чемпионат мира по кёрлингу в Дании
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Команда Алины Ковалёвой отобралась на чемпионат мира по кёрлингу, обыграв команду Анны Сидоровой на квалификационных соревнованиях в Сочи.

Пятый матч завершился со счетом 6:5. Таким образом, счёт в серии стал 4:1 в пользу команды Ковалёвой.

Команду победительниц представляли Алина Ковалёва (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина. В состав проигравшей команды входили Анна Сидорова (скип), Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева.

Чемпионат мира пройдет в Силькеборге (Дания) с 16 по 24 марта. Действующими чемпионками мира являются канадские спортсменки, обыгравшие в прошлогоднем финале олимпийских чемпионок 2018 года шведок со счётом 7:6. Сборная России в 2018 году стала бронзовым призёром турнира.

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