Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте на ЧЕ по биатлону, Миронова — 4-е

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала представительница Швеции Мона Брорссон, не допустившая ни одной ошибки на огневых рубежах. Второй стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Тройку призёров замкнула шведка Ханна Эберг.
Россиянка Светлана Миронова показала четвёртый результат. Евгения Павлова заняла 18-е место, Виктория Сливко — 38-е, Наталья Гербулова — 45-е.
Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт
1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0)
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +37,5 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) +45,6 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) +46,1 (1)
5. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +48,4 (0)
6. Фабьенн Хартвегер (Австрия) +1.06,6 (0)
7. Магдалена Гвиздонь (Польша) +1.08,8 (1)
8. Анастасия Меркушина (Украина) +1.12,4 (1)
9. Ида Льен (Норвегия) +1.12,9 (0)
10. Эмили Дрейссигакер (США) +1.16,1 (1)...
18. Евгения Павлова (Россия) +1.35,0 (1)...
38. Виктория Сливко (Россия) +2.19,9 (3)...
45. Наталья Гербулова (Россия) +2.28,6 (4).