Непряева: всю гонку думала, что не могу быть 4-й. Не простила бы себе этого

Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от скиатлона на 15 км на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Мне было не страшно (стать четвёртой). Я, честно говоря, всю гонку бежала и думала, что не могу быть четвёртой. Эта мысль не давала мне покоя. Я бы себе не простила этого. Конечно, до предпоследнего подъёма была надежда побороться за серебро, но мне не хватило сил бороться с Эстберг. Я очень счастлива. Хочу сказать большое спасибо за поддержку, она очень чувствовалась», – сказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Непряева стала бронзовым призёром чемпионата мира в этой дисциплине. Для россиянки эта медаль стала первой в карьере на чемпионатах мира.

Отметим, что российская лыжница впервые за 12 лет стала призёром чемпионата мира в скиатлоне. В 2007 года Ольга Завьялова выиграла золотую медаль в этом виде программы.