Норвежец Рёте выиграл скиатлон на ЧМ в Зеефельде, Большунов — второй

Норвежский лыжник Сьюр Рёте финишировал первым в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром, уступив 0,1 секунды. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю замкнул тройку призёров.
Действующий чемпион мира Сергей Устюгов занял девятое место, уступив чемпиону мира 1 минуту 9 секунд.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины, скиатлон, 30 км
1. Сьюр Рете (Норвегия) — 1:10.21,8.
2. Александр Большунов (Россия) — +0,1.
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +0,7.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) — +12,3.
5. Клеман Парисс (Франция) — +20,7.
6. Алекс Харви (Канада) — +58,9.
7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.00,3.
8. Адриен Бакшайдер (Франция) — +1.03,6.
9. Сергей Устюгов (Россия) — +1.09,4.
10. Йенс Бурман (Швеция) — +1.12,8...
13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.53,0...
17. Евгений Белов (Россия) — +2.21,0...
22. Денис Спицов (Россия) — +3.29,4.
Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.