Норвежец Рёте выиграл скиатлон на ЧМ в Зеефельде, Большунов — второй

Норвежский лыжник Сьюр Рёте финишировал первым в скиатлоне на 30 км на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром, уступив 0,1 секунды. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю замкнул тройку призёров.

Действующий чемпион мира Сергей Устюгов занял девятое место, уступив чемпиону мира 1 минуту 9 секунд.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины, скиатлон, 30 км

1. Сьюр Рете (Норвегия) — 1:10.21,8.

2. Александр Большунов (Россия) — +0,1.

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +0,7.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) — +12,3.

5. Клеман Парисс (Франция) — +20,7.

6. Алекс Харви (Канада) — +58,9.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +1.00,3.

8. Адриен Бакшайдер (Франция) — +1.03,6.

9. Сергей Устюгов (Россия) — +1.09,4.

10. Йенс Бурман (Швеция) — +1.12,8...

13. Андрей Мельниченко (Россия) — +1.53,0...

17. Евгений Белов (Россия) — +2.21,0...

22. Денис Спицов (Россия) — +3.29,4.

Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.