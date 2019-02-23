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Павлова: или я кран, или лыжи не едут

Фото: РИА Новости
Павлова: или я кран, или лыжи не едут
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Евгения Павлова оценила выступление в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), где спортсменка заняла 18-е место.

«Не могу сказать, как работали лыжи, потому что мне сложно понять своё состояние. Или я кран, или лыжи не едут. Из девчонок никто пока не жаловался. Пока всё нормально. Сон, биохимия хорошие. Посмотрим с тренерами, что делать дальше. У нас дружная команда, очень рада за девчонок, что у них получается показывать хорошую скорость», — цитирует Павлову «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала представительница Швеции Мона Брорссон, не допустившая ни одной ошибки на огневых рубежах. Второй стала россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Тройку призёров замкнула шведка Ханна Эберг. Россиянка Светлана Миронова показала четвёртый результат.

Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте на ЧЕ по биатлону, Миронова — 4-е
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