Юрлова-Перхт: смогла выдержать темп от начала и до конца дистанции

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), где ей удалось занять второе место.

«Не смогла вспомнить, чтобы я до этого выступала на большом соревновании в день рождения. Отдельное спасибо всем болельщикам, и российским, и белорусским. Очень приятно, когда в день рождения такая поддержка по ходу гонки. Довольна самочувствием, удалось выдержать темп от начала и до конца дистанции. Боролась со своей «стойкой», один выстрел был габаритный. Для чемпионата Европы это очень важно, что сюда приезжают лидеры Кубка мира», — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала представительница Швеции Мона Брорссон, не допустившая ни одной ошибки на огневых рубежах.