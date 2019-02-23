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Юрлова-Перхт: смогла выдержать темп от начала и до конца дистанции

Юрлова-Перхт: смогла выдержать темп от начала и до конца дистанции
Другие / Биатлон

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от спринтерской гонки на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), где ей удалось занять второе место.

«Не смогла вспомнить, чтобы я до этого выступала на большом соревновании в день рождения. Отдельное спасибо всем болельщикам, и российским, и белорусским. Очень приятно, когда в день рождения такая поддержка по ходу гонки. Довольна самочувствием, удалось выдержать темп от начала и до конца дистанции. Боролась со своей «стойкой», один выстрел был габаритный. Для чемпионата Европы это очень важно, что сюда приезжают лидеры Кубка мира», — цитирует Юрлову-Перхт «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала представительница Швеции Мона Брорссон, не допустившая ни одной ошибки на огневых рубежах.

Юрлова-Перхт заняла второе место в спринте на ЧЕ по биатлону, Миронова — 4-е
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