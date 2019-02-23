Норицын: старты в Раубичах очень похожи на условия в Эстерсунде, где пройдёт ЧМ

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын поделился впечатлениями от начала чемпионата Европы в Раубичах (Беларусь).

«В принципе, всё ожидаемо. У нас получился достаточно большой перерыв в соревновательной деятельности, так как мы не ездили на этапы в Северную Америку. В Риднау сделали развивающие тренировки. Это был спокойный сбор в плане ветровой обстановки. А здесь в первый же день сильные порывы до 12—15 метров в секунду, никто не справился со стрельбой. Риски подтвердились. Вся подготовка строилась так, чтобы мы были к ЧМ в состоянии оптимальной формы. Здесь начался этап скоростной работы, хотя у нас была и подводящая. Дальше по чемпионату Европы должно всё быть хорошо.

Здесь очень похожее стрельбище, причём оно похоже как по подходу: там — со спуска на рубеж и тут так же. И этот нестабильный ветер с порывами, именно в таких условиях нам придётся работать в Швеции. Старты в Раубичах — отличная возможность для спортсменов получить бесценный опыт соревнований в аналогичных условиях.



Состав команды на ЧМ-2019? Он в уме. Все видели девушек, которые выступали на этапах Кубка мира, все знают, кто из них что показывал, кто из них может претендовать на попадание в команду. Нужно будет посмотреть, как девушки, кто ездил на североамериканские этапы КМ, будут чувствовать себя после столь длительных перелётов. К чемпионату мира мы должны выставить боеспособную команду. Плюс необходимо, чтобы у нас была скамейка запасных, на случай если возникнут какие-то форс-мажорные обстоятельства", — цитирует Норицына Rusbiathlon.