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Серебро Юрловой-Перхт и 4-е место Мироновой — в обзоре спринта на ЧЕ в Раубичах

Серебро Юрловой-Перхт и 4-е место Мироновой — в обзоре спринта на ЧЕ в Раубичах
Другие / Биатлон

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) второе место в женской спринтерской гонке заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Победу одержала представительница Швеции Мона Брорссон, третьей стала её соотечественница Ханна Эберг.

Россиянка Светлана Миронова показала четвёртый результат. Евгения Павлова заняла 18-е место, Виктория Сливко — 38-е, Наталья Гербулова — 45-е.

Больше видео можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.

Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт
1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0)
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +37,5 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) +45,6 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) +46,1 (1)...
18. Евгения Павлова (Россия) +1.35,0 (1)…
38. Виктория Сливко (Россия) +2.19,9 (3)…
45. Наталья Гербулова (Россия) +2.28,6 (4).

Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.

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