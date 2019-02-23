Серебро Юрловой-Перхт и 4-е место Мироновой — в обзоре спринта на ЧЕ в Раубичах

На чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь) второе место в женской спринтерской гонке заняла россиянка Екатерина Юрлова-Перхт. Победу одержала представительница Швеции Мона Брорссон, третьей стала её соотечественница Ханна Эберг.
Россиянка Светлана Миронова показала четвёртый результат. Евгения Павлова заняла 18-е место, Виктория Сливко — 38-е, Наталья Гербулова — 45-е.
Больше видео можно посмотреть на сайте Kalashnikov Media.
Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Женщины. Спринт
1. Мона Брорссон (Швеция) — 19.37,4 (0)
2. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) +37,5 (1)
3. Ханна Эберг (Швеция) +45,6 (2)
4. Светлана Миронова (Россия) +46,1 (1)...
18. Евгения Павлова (Россия) +1.35,0 (1)…
38. Виктория Сливко (Россия) +2.19,9 (3)…
45. Наталья Гербулова (Россия) +2.28,6 (4).
Чемпионат Европы по биатлону завершится 24 февраля.