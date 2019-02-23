Устюгов: конфликтовать с Клебо мы не будем

Российский лыжник Сергей Устюгов рассказал, что не намерен и дальше конфликтовать с норвежцем Йоханнесом Клебо, с которым 21 февраля у него произошла стычка после спринтерской гонки на чемпионате мира в Зеефельде.



«Перед стартом я увидел его, он — меня, после чего он развернулся и ушёл. Конфликтовать мы не будем.

Очень многие ребята звонили и писали, многие были на моей стороне, за что им большое спасибо. Конечно, есть и те, кто против меня, но им тоже спасибо. Это спорт, случается всякое. У меня очень расстроилась семья, я вчера разговаривал с мамой, она очень сильно переживала, но, когда увидела мою улыбку, поняла, что всё в порядке, у неё маленько отлегло", — приводит слова Сергея Устюгова ТАСС.