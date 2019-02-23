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Большунов — о втором месте в скиатлоне: воспринимаю это как проигранное золото

Большунов — о втором месте в скиатлоне: воспринимаю это как проигранное золото
Другие / Лыжный спорт

Российский лыжник Александр Большунов сообщил, что разочарован, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в Австрии.

Большунов стал вторым, уступив норвежцу Шуру Рёте одну десятую секунды.

«Пришлось отработать на всех четырёх кругах, мне не понравилось, что я всех тащил, никто не хотел выходить вперёд, даже когда я останавливался. Все просто отсиживались. На финише не хватило самой малости, нескольких сантиметров. Начни я работать чуть пораньше, всё могло сложиться иначе. Поэтому результат воспринимаю как проигранное золото.

Медаль — хорошо, надо радоваться любой награде, но обидно, когда есть возможность победить и не хватает самой малости. Но сам виноват», — цитирует Большунова ТАСС.

Норвежец Рёте выиграл скиатлон на ЧМ в Зеефельде, Большунов — второй
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