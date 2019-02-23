Ретивых и Большунов выступят в командном спринте на чемпионате мира — 2019

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила состав на мужской командный спринт на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).



«В командном спринте выступят Ретивых и Большунов», – приводит слова Вяльбе РИА «Новости».



Соревнования пройдут завтра, 24 февраля. Начало квалификации – в 14:00 по московскому времени.

Напомним, сегодня на ЧМ прошли соревнования по скиатлону. Победу одержал норвежский лыжник Сьюр Рёте. Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром. Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.



Действующий чемпион мира Сергей Устюгов занял в скиатлоне девятое место, уступив чемпиону мира 1 минуту 9 секунд.