Климов занял 18-е место в прыжках с трамплина на чемпионате мира — 2019

На чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли соревнования по прыжкам с трамплина. Победу одержал немец Маркус Айзенбихлер.

Лучшее время среди россиян показал Евгений Климов – 18-е место.



Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Прыжки с трамплина. Мужчины



1. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 279,4 (131,5м + 135,5 м)

2. Карл Гейгер (Германия) – 267,3 (131,0+130,5)

3. Киллиан Пайер (Швейцария) – 266,1 (131,0+129,5)

4. Рёю Кобаяси (Япония) – 262,0 (133,5+126,5)

5. Камиль Стох (Польша) – 269,4 (128,5+129,5)

6. Штефан Крафт (Австрия) – 256,1 (130,0+126,5)

7. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 250,9 (132,5+125,5)

8. Роберт Юханссон (Норвегия) – 248,9 (128,0+129,0)

9. Рихард Фрайтаг (Германия) – 248,7 (125,5+129,5)

10. Тими Зайц (Словения) – 245,5 (127,0+124,0)...

18. Евгений Климов (Россия) – 229,1 (126,5+121,0)…

43. Роман Трофимов (Россия) – 86,3 (109,5)…

46. Дмитрий Васильев (Россия) – 82,7 (107,0)