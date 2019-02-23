Серебро Большунова и бронза Непряевой — в обзоре скиатлона на ЧМ-2019

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде прошли соревнования по скиатлону.

В мужской гонке первым финишировал норвежский лыжник Сьюр Рёте. Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром, уступив победителю 0,1 секунды. Норвежец Мартин Йонсруд Сундбю замкнул тройку призёров.

У женщин победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Второе место заняла её соотечественница Ингвильд Флугстад Эстберг (+57,6). Тройку призёров замкнула россиянка Наталья Непряева (+58,7).

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины, скиатлон, 30 км

1. Сьюр Рете (Норвегия) — 1:10.21,8.

2. Александр Большунов (Россия) — +0,1.

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +0,7.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) — +12,3.

5. Клеман Парисс (Франция) — +20,7.

Женщины, скиатлон, 15 км

1. Терезе Йохауг (Норвегия) — 36.54,5.

2. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +57,6.

3. Наталья Непряева (Россия) — +58,7.

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — +1.02,0.

5. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.07,4.