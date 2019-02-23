Тренер Устюгова объяснил, почему лыжник отказался от участия в командном спринте

Личный тренер российского лыжника Сергея Устюгова Иван Брагин поделился мыслями, почему спортсмен отказался от участия в командном спринте на чемпионате мира в Австрии.

Изначально планировалось, что Устюгов в командном спринте будет бежать вместе с Александром Большуновым. Однако после скиатлона (девятое место) двукратный чемпион мира заявил, что не заслужил права участвовать в командном спринте.

«Считаю, в нём говорит слишком обостренное чувство справедливости, он считает, что не должен занимать чужое место. После гонки он сказал, что будет справедливо, если побежит Глеб Ретивых, потому что он заслужил такое право», — цитирует Брагина ТАСС.

Устюгов в 2017 году стал чемпионом в командном спринте вместе с Никитой Крюковым.