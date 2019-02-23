В СБР заявили, что пропуск Логиновым ЧЕ не является организационной ошибкой

Руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России Константин Бойцов заявил, что причиной пропуска лидером сборной России Александром Логиновым чемпионата Европы стала не организационная ошибка, а совместное решение спортсмена и главного тренера команды Анатолия Хованцева.



Ранее председатель тренерского совета СБР Максим Кугаевский сказал, что Логинов не сможет выступать на ЧЕ в связи с организационным просчётом руководства, которое не внесло биатлониста в заявку на турнир.



«В информационном поле возникло недопонимание в связи с неучастием Логинова в спринтерской гонке на чемпионате Европы. Его участие в турнире не планировалось изначально, однако по просьбе личного тренера Александра Касперовича было принято решение предоставить ему возможность пробежать одну-две гонки, если он будет готов выйти на старт.

Вчера, после тренировки, спортсмен по согласованию с главным тренером сборной России Анатолием Хованцевым принял решение не стартовать в спринте, о чём уведомил своего личного тренера. Логинов был включён в расширенную заявку на турнир и мог выйти на старт вместо Никиты Поршнева», — цитирует Бойцова ТАСС.