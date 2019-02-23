Кулижников идёт первым после двух дистанций на ЧМ в спринтерском многоборье

Россиянин Павел Кулижников занимает первое место по итогам двух дистанций на чемпионате мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье.



Кулижников занял третье место на первой 500-метровке и на дистанции 1000 м. По итогам двух дистанций Павел набрал 68,770 балла. Второе место занимает норвежец Ховар Лорентсен (68,835), третьим идет представитель Нидерландов Кьелд Нёйс (68,910).



Что касается других россиян, то Виктор Муштаков по итогам двух дистанций занимает шестое место (69,215), а Руслан Мурашов — 11-е (69,785).

В соревнованиях женщин россиянка Дарья Качанова занимает пятое место по итогам двух дистанций. Она набрала 75,470 балла. Лидирует японка Нао Кодайра (74,775), второе место занимает её соотечественница Михо Такаги (75,030), третьей идёт американка Бриттани Боу (75,190).

Чемпионат мира в Херенвене завершится 24 февраля.