Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
DUSSELDORF GRAND SLAM 2019 День второй
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Домрачева: приглашали Шипулина на «Гонку легенд», но у него были неотложные дела

Домрачева: приглашали Шипулина на «Гонку легенд», но у него были неотложные дела
Другие / Биатлон

Бывшая биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, почему Антон Шипулин не смог принять участие в «Гонке легенд биатлона» в Раубичах.

«Шипулина мы приглашали на «Гонку легенд», но у Антона были какие-то неотложные дела. Было приятно пробежать с ним гонку в Германии. Надеюсь, мы ещё с ним где-нибудь пересечёмся.

К сожалению, моя подготовка к «Гонке легенд» была смазана из-за болезни, но всё прошло здорово, соревнования удались», — цитирует Домрачеву Rusbiathlon.

В масс-стартах в «Гонке легенд» у женщин победу одержала Надежда Скардино из Беларуси, у мужчин лучший результат показал Андрей Дериземля с Украины. Второе место занял муж Домрачевой, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв финишировал седьмым.

Победы Скардино, Новикова и Дериземли — в обзоре Гонки легенд
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент