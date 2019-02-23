Домрачева: приглашали Шипулина на «Гонку легенд», но у него были неотложные дела

Бывшая биатлонистка Дарья Домрачева рассказала, почему Антон Шипулин не смог принять участие в «Гонке легенд биатлона» в Раубичах.



«Шипулина мы приглашали на «Гонку легенд», но у Антона были какие-то неотложные дела. Было приятно пробежать с ним гонку в Германии. Надеюсь, мы ещё с ним где-нибудь пересечёмся.



К сожалению, моя подготовка к «Гонке легенд» была смазана из-за болезни, но всё прошло здорово, соревнования удались», — цитирует Домрачеву Rusbiathlon.



В масс-стартах в «Гонке легенд» у женщин победу одержала Надежда Скардино из Беларуси, у мужчин лучший результат показал Андрей Дериземля с Украины. Второе место занял муж Домрачевой, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв финишировал седьмым.

Победы Скардино, Новикова и Дериземли — в обзоре Гонки легенд