Никитина стала первой российской скелетонисткой, выигравшей Кубок мира

Российская скелетонистка Елена Никитина выиграла общий зачёт Кубка мира сезона-2018/19.

Об этом стало известно после завершения женских одиночных соревнований на заключительном этапе в Калгари. Никитина заняла четвёртое место с результатом 1 минута 55,28 секунды. Её главная соперница в борьбе за Кубок мира, немка Тина Херманн, стала второй (1.54,98).

Никитина стала недосягаемой для Херманн в общем зачёте. У россиянки 1479 баллов, у Херманн — 1372.



Ранее российские спортсменки ни разу не попадали в тройку призёров в личном зачёте Кубка мира по итогам сезона. В прошлом сезоне Никитина стала четвёртой.

Елена Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи, двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионата мира.