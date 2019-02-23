В Москве состоялся Суперфинал турнира по хоккею Red Bull Шлем и Краги

В субботу, 23 февраля, на московском стадионе «Метеор» состоялся Суперфинал пятого ежегодного турнира по хоккею Red Bull Шлем и Краги. Чемпионом третий год подряд стал «Метеор».

В финале липецкий коллектив, составленный из бывших профессиональных хоккеистов, переиграл казанский ЗМК. Основное время встречи завершилось вничью — 4:4, а в овертайме решающий гол забил игрок «Метеора». В матче за третье место «Московия» одолела новосибирский «Переваръ» — 14:8.



В финальной стадии соревнований выступали 17 команд, победивших в городских отборочных турнирах. По итогам группового этапа определились участники четвертьфиналов. В полуфиналах «Метеор» разгромил «Переваръ» со счётом 16:7, а ЗМК в упорной борьбе взял верх над «Московией» — 7:5.



Игра на турнирах Red Bull Шлем и Краги проходит в формате 4х4, без вратарей, а в роли ворот выступают небольшие прорези в резиновых покрышках. Каждый матч состоит из двух периодов по 15 минут «грязного» времени.