Колесников: пора переименовать турнир в Red Bull Шлем, Краги и «Метеор»

Капитан липецкого «Метеора» Константин Колесников поделился впечатлениями от победы своей команды на пятом ежегодном турнире Red Bull Шлем и Краги.

Отметим, что «Метеор» отпраздновал победу в третий раз кряду. В финале липецкие хоккеисты в овертайме оказались сильнее казанского ЗМК.

«Мы победили уже в третий раз подряд, но выигрывать никогда не надоедает. Тем более в этот раз был очень высокий уровень участников, много ребят, выступавших в КХЛ и ВХЛ. В финале было непросто, но мы всякий раз добавляли, когда соперник сравнивал счёт. Пожалуй, это один из самых трудных матчей за всю историю участия в турнире, в полуфинале с питерской командой в первый год ещё тяжело пришлось.



Хочу поблагодарить всех ребят из нашей команды. Слышал, что уже предлагали переименовать турнире в «Шлем, краги и «Метеор» (улыбается). Обязательно приедем в следующем году. Какая мотивация? Мы просто любим хоккей», — сказал Колесников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.