Драчёв: у Логинова не было дополнительной квоты на спринт, его предупреждали

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв объяснил, почему лидер сборной России Александр Логинов не бежал спринтерскую гонку на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь).

«Просто у него не было дополнительной квоты. Его же предупреждали, что те, кто выиграл преследование, не получают дополнительных квот. Их дают только за спринт. У меня такая же ситуация была в 1999 году на чемпионате мира. В 1998 году я стал чемпионом мира в преследовании, но никакой квоты не получил.

Почему не поставили вместо кого-то из нынешней шестёрки? Можно было. Но мы не стремились ещё раз показать, что Логинов у нас самый сильный. Мы это и так знаем. Важнее было посмотреть этих ребят и дать им возможность отработать на чемпионате Европы», — приводит слова Драчёва News.ru.

Лучшим из россиян в спринтерской гонке стал Дмитрий Малышко, занявший третье место. В топ-20 вошли Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Логинов является чемпионом Европы 2018 года в гонке преследования.