Драчёв назвал «железных» кандидатов в сборную России на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, как будет формироваться состав на чемпионат мира и кто точно поедет в Швецию.

«Мы можем включить в заявку по восемь человек, но пока смотрим, надо ли нам столько много и для чего. Сначала проанализируем, кто побежит какие гонки, и от этого будем выбирать состав на чемпионат мира. Завтра к вечеру, после преследований, мы окончательно определимся с составом. Может быть, по нескольким кандидатурам примем окончательное решение после Кубка IBU в Отепя. Там ещё есть несколько вопросов.

Пять человек у мужчин и четыре у женщин уже определились. По дополнительным местам будем ещё смотреть. Имена «железных» кандидатов? Логинов, Гараничев, Малышко, Елисеев и Поварницын. У женщин железно поедут Старых, Юрлова, Миронова и Павлова. Васильева? По ней есть вопрос. Мы ждём 25 февраля.

Рассматриваем ли Бабикова и Цветкова в качестве кандидатов на чемпионат мира? Рассматриваем, но сейчас они поедут на Кубок IBU в Отепя, потому что у Бабикова идёт борьба за первое место в общем зачёте. У Цветкова результаты чуть похуже, и бежит он помедленнее, но будем анализировать их состояние. Самое главное, что у нас есть основной состав — пять-шесть человек, а запасных мы уже будем подбирать», — приводит слова Драчёва News.ru