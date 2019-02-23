«Ростов-Дон» проиграл «Мецу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

«Ростов-Дон» на домашней площадке потерпел поражение в матче основного раунда Лиги чемпионов с французским «Мецем» — 18:26.



Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Четвёртый тур



«Ростов-Дон» (Россия) — «Мец» (Франция) — 18:26 (12:13)



«Ростов-Дон»: Пессоа — 6/26 (23%, 1 гол), Мехдиева — 3/9 (33%), Седойкина — 1/1 (100%); Борщенко — 5, Аббинг — 5, Бобровникова — 2, Макеева — 2, Калиниченко — 1, Кожокарь — 1, Таженова — 1, Судакова, Сень, Петрова, Маслова, Собкало, Сливинская.



Клуб из Ростова-на-Дону имеет пять побед в восьми матчах при одной ничьей и двух поражениях. Ростовчанки набрали 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице группы 1, уступая два очка «Мецу». «Ростов-Дон» уже обеспечил себе выход в 1/4 финала.