Бородавко: если бы не тактическая ошибка, то был бы Большунов с золотом

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступление Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Зеефельде (2-е место).



«Я рад его медали, но в то же время огорчён, что он на последнем подъёме совершил тактическую ошибку, встав за Сундбю, и Рёте его прижал. В результате с последнего виража Александр ушёл на спуск третьим. Учитывая, что финишная прямая тут короткая, это было непозволительной роскошью. Нужно было смещаться левее, перекрывать Рёте угол атаки, загонять его на внешний радиус и уходить на спуск вторым. Тогда бы Большунов сто процентов выиграл. А в результате — обидные 0,1 секунды, то есть несколько сантиметров.



Правильно ли он сделал, что потянул группу один, когда норвежцы отказались выходить на смену? Правильно. Мы рассматривали такую ситуацию, более того, прорабатывали и финиш в коньковом ходе через участие в спринте перед скиатлоном. То есть сделали всё правильно. Было видно, что у него из тройки лидеров лучший финиш, и если бы не тактическая ошибка, о которой я сказал выше, то был бы Александр с золотом», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Вяльбе: немного обидно за Большунова, мне кажется, тактически он был неправ