Никитина: ещё до конца не верю в то, что мне удалось выиграть Кубок мира

Российская скелетонистка Елена Никитина прокомментировала победу в общем зачёте Кубка мира.



«Я ещё до конца не верю в то, что мне удалось сделать это. Последняя гонка меня немного расстроила, и только Кубок мира мне сгладил эти отрицательные эмоции, я всё позабыла сразу.



Тем более, когда меня все здесь поздравили с этим успехом, хотя соперницы ещё раньше понимали, что у меня очень много шансов стать первой в общем зачёте. Но когда я выходила сегодня на старт, то вообще не думала о том, что очень близка к победе в Кубке мира, я настраивала себя на то, чтобы хорошо проехать.

Я думаю, что очень сложный прошлый сезон помог мне стать первой по итогам Кубка мира в этом сезоне. Все те неприятности, включая пропуск Олимпиады, отразились на моём настрое и только подзадорили», – цитирует Никитину ТАСС.