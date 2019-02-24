Большунов: я разочарован норвежскими лыжниками, это неспортивное поведение

Российский лыжник Александр Большунов раскритиковал норвежцев Сьюра Рёте и Мартина Йонсруда Сундбю после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Россиянин лидировал большую часть гонки, а в самом конце соперники выскочили у него из-за спины. В итоге Большунов занял второе место, опередив в финишном спринте Сундбю и проиграв Рёте 0,1 секунды.

«Конечно, я разочарован тем, что норвежские лыжники совершенно не помогали мне. Просил их выходить вперёд, а они оставались позади меня и показывали, что не хотят.

Я лидировал четыре-пять кругов и наелся, а они включили газ и начали работать только к концу. Так поступать нехорошо, и я разочарован норвежцами. Это неспортивное поведение», — приводят слова Большунова норвежские СМИ.