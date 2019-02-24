Носсум – о критике Большуновым: мы хотели победить, поэтому так поступили

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал слова Александра Большунова, который раскритиковал норвежцев после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Мы хотели победить, поэтому так поступили. Довольно рано по дистанции мы сошлись на том, что будем выжидать и предоставим другим возможность делать работу. Это тоже было не так просто, потому что мы не хотели приглашать остальных обратно в игру.

К середине коньковой части я сказал им, что каждый может решать сам. Не знаю, слышали ли они меня, но мы попытались передать им сообщение. Они настолько опытны, что самостоятельно по ходу гонки принимают тактические решения», — приводит слова Носсума VG.

Россиянин Александр Большунов стал серебряным призёром скиатлона, уступив Рёте 0,1 секунды. Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.