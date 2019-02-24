Большунов: хотел завалить Сундбю за то, что он не работал

Российский лыжник Александр Большунов после скиатлона на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) выразил недовольство действием норвежца Мартина Йонсруда Сундбю.
Напомним, россиянин лидировал большую часть гонки, а в самом конце Сундбю и его соотечественник Сьюр Рёте резко выскочили из-за спины Большунова. В итоге Александр занял второе место, опередив в финишном спринте Сундбю и проиграв Рёте 0,1 секунды.
«О чём мы поговорили с Сундбю после церемонии награждения? Да хотел его завалить за то, что он не работал на протяжении всей трассы», — сказал Большунов в интервью Dagbladet.
Для сборной России эта медаль стала третьей на чемпионате. Ранее две бронзовые медали в копилку российской команды принесли Глеб Ретивых и Наталья Непряева.
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