Сноубордист Логинов — второй в параллельном слаломе на этапе КМ в Китае

Двукратный чемпион мира 2019 года российский сноубордист Дмитрий Логинов занял второе место в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Пекине (Китай).

В финальном заезде россиянин был дисквалифицирован за пропуск флага. Победу одержал итальянец Даниэле Багоцца. Тройку призёров замкнул его соотечественник Роланд Фишналлер.

Товарищи Логинова по команде Дмитрий Карлагачев и Андрей Соболев выбыли в четвертьфиналах, а Дмитрий Сарсембаев не смог преодолеть первый раунд плей-офф.

В соревнованиях среди женщин победу одержала хозяйка соревнований Гун Найин, опередившая в большом финале швейцарскую сноубордистку Йюли Цогг. Третье место заняла немецкая спортсменка Селина Йорг. Лучшей среди россиянок стала Мария Валова, завершившая выступления на стадии 1/4 финала.

Сноуборд. Кубок мира. Пекин, Китай

Мужчины, параллельный слалом

1. Даниэле Багоцца (Италия).

2. Дмитрий Логинов (Россия).

3. Роланд Фишналлер (Италия)...

5. Андрей Соболев (Россия).

6. Дмитрий Карлагачев (Россия)...

10. Дмитрий Сарсембаев (Россия).

Женщины, параллельный слалом

1. Гун Найин (Китай).

2. Йюли Цогг (Швейцария).

3. Селина Йорг (Германия)...

8. Мария Валова (Россия)...

11. Наталья Соболева (Россия).

12. Милена Быкова (Россия).