Туктамышева сравнила итоги Кубка России с турниром 2010 года

Фигуристка Елизавета Туктамышева после завершения Кубка России — 2019 по фигурному катанию, который состоялся в Великом Новгороде, поделилась интересным наблюдением.

Победу одержала Евгения Медведева, набрав 222,90 балла. Туктамышева стала второй (221,19).

«В 2010 году я выиграла Кубок России в 13 лет с результатом 180 баллов и отрывом от второго места в 24 балла. В 2019 году результат 221 балл — уже второе место. Что же будет ещё через 10 лет?» — написала 22-летняя спортсменка в «Инстаграме».

Напомним, Туктамышева пропустила чемпионат России по фигурному катанию в Саранске из-за воспаления лёгких. В финале Гран-при в Ванкувере (Канада) Елизавета продемонстрировала третий результат.

Запись доступна в "инстаграме" Туктамышевой.