Елисеев занял 2-е место в гонке преследования на ЧЕ по биатлону, Т. Бё — первый

Россиянин Матвей Елисеев стал вторым в мужской гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах (Беларусь). Победу одержал представитель Норвегии Тарьей Бё, тройку призёров замкнул его соотечественник Ховард Богетвейт.
Чемпионат Европы. Раубичи, Беларусь
Гонка преследования. Мужчины
1. Тарьей Бё (Норвегия) – 31.10,3 (1)
2. Матвей Елисеев (Россия) +28,5 (1)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) +54,2 (1)
4. Сергей Бочарников (Беларусь) +1.04,1 (2)
5. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.13,2 (3)
6. Дмитрий Малышко (Россия) +1.17,2 (2)
7. Антон Смольский (Беларусь) +1.32,7 (2)
8. Флоран Клод (Бельгия) +1.32,8 (1)
9. Владимир Илиев (Болгария) +1.43,7 (3)
10. Маттиас Дорфер (Германия) +1.54,4 (2)…
12. Никита Поршнев (Россия) +2.08,2 (2)...
20. Максим Цветков (Россия) +2.23,7 (2)
21. Антон Бабиков (Россия) +2.23,8 (3)...
30. Семён Сучилов (Россия) +2.52,8 (3)