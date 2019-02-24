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Непряева и Белорукова вышли с первого места в финал командного спринта на ЧМ

Непряева и Белорукова вышли с первого места в финал командного спринта на ЧМ
Другие / Лыжный спорт

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финальный раунд командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Во втором полуфинале россиянки заняли первое место с результатом 15 минут 34,54 секунды и напрямую вышли в финал.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Командный спринт, классический стиль. Первый полуфинал
1. Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция) — 15.36,52.
2. Ингвильд Флугстад Эстберг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,17.
3. Анне Кюллёнен/Криста Пярмякоски (Финляндия) — +0,32.

Второй полуфинал
1. Наталья Непряева/Юлия Белорукова (Россия) — 15.34,54.
2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — +0,42.
3. Катя Вишнар/Анамария Лампич (Словения) — +0,53.

Финал женского командного спринта состоится сегодня, 24 февраля, в 13:30 по московскому времени.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Женщины. Командный спринт. Классический стиль. 1/2 финала
24 февраля 2019 года, воскресенье. 11:15 МСК
1
Россия
15:34.54
2
Швейцария
+0.42
3
Словения
+0.53
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