Непряева и Белорукова вышли с первого места в финал командного спринта на ЧМ

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финальный раунд командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
Во втором полуфинале россиянки заняли первое место с результатом 15 минут 34,54 секунды и напрямую вышли в финал.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Женщины. Командный спринт, классический стиль. Первый полуфинал
1. Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция) — 15.36,52.
2. Ингвильд Флугстад Эстберг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,17.
3. Анне Кюллёнен/Криста Пярмякоски (Финляндия) — +0,32.
Второй полуфинал
1. Наталья Непряева/Юлия Белорукова (Россия) — 15.34,54.
2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — +0,42.
3. Катя Вишнар/Анамария Лампич (Словения) — +0,53.
Финал женского командного спринта состоится сегодня, 24 февраля, в 13:30 по московскому времени.