Непряева и Белорукова вышли с первого места в финал командного спринта на ЧМ

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финальный раунд командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Во втором полуфинале россиянки заняли первое место с результатом 15 минут 34,54 секунды и напрямую вышли в финал.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Женщины. Командный спринт, классический стиль. Первый полуфинал

1. Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция) — 15.36,52.

2. Ингвильд Флугстад Эстберг/Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +0,17.

3. Анне Кюллёнен/Криста Пярмякоски (Финляндия) — +0,32.

Второй полуфинал

1. Наталья Непряева/Юлия Белорукова (Россия) — 15.34,54.

2. Лаурин ван дер Графф/Надине Фендрих (Швейцария) — +0,42.

3. Катя Вишнар/Анамария Лампич (Словения) — +0,53.

Финал женского командного спринта состоится сегодня, 24 февраля, в 13:30 по московскому времени.