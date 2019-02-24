Поршнев: я был доволен своим самочувствием на протяжении всего чемпионата Европы

Российский биатлонист Никита Поршнев оценил своё состояние на чемпионате Европы в Раубичах (Беларусь), а также поделился планами на концовку сезона.

Сегодня, 24 февраля, в гонке преследования спортсмен занял 12-е место, стартовав с 39-й позиции. Победу одержал представитель Норвегии Тарьей Бё. Россиянин Матвей Елисеев стал вторым.

«Если честно, я был доволен своим самочувствием на протяжении всего чемпионата. По поводу выступления в спринте: обсудили всё с личным тренером и пришли к выводу, что слишком быстро начал, надо было работать спокойнее со старта. Но в целом я себя чувствовал неплохо. Дальнейшие планы? Скоро отправляюсь на Универсиаду, буду там стараться показать достойный результат. Посмотрим, где я проведу концовку сезона», — цитирует Поршнева «Матч ТВ».