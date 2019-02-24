Малышко: ранее тренировался с Хованцевым, но это не делает меня его любимчиком

Биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что главный тренер сборной России Анатолий Хованцев одинаково относится ко всем членам команды и старается уделить время каждому спортсмену.

«На данный момент доволен результатами, но всегда есть над чем работать, прибавлять. И, наверное, хорошо что на этом чемпионате принимают участие лидеры некоторых сборных команд, тем самым нам становится понятен наш уровень и к чему нужно стремиться. Хотя есть третье место, но ходом ещё нужно прибавлять.

Могу ли назвать Анатолия Хованцева своим тренером? Я с ним тренировался прошлый год, но это не делает меня каким-то его любимчиком. Он ко всем относится одинаково. А к тем кого он знает дольше, он более строг. Он старается всем уделить время, со всеми общается.

Я второй год работаю по его плану. Он мне подошёл. В этом году не скажу, что я везде себя идеально чувствовал, как и ребята. Были и хорошие, и плохие гонки. Но мы все идём к одной цели и на данный момент, я уверен, что многие ребята стали очень хорошо стрелять. Надеюсь, мы на правильном пути к чемпионату мира и все будут в хорошем состоянии", — приводит слова Малышко Rusbiathlon.