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Ретивых и Большунов квалифицировались в финал командного спринта на ЧМ в Австрии

Ретивых и Большунов квалифицировались в финал командного спринта на ЧМ в Австрии
Другие / Лыжный спорт

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Россияне финишировали вторыми в первом полуфинале, уступив норвежцам 1,38 секунды, и напрямую вышли в финальный раунд.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Первый полуфинал
1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо) – 19.10,80.
2. Россия (Глеб Ретивых, Александр Большунов) – +1,38.
3. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон) – 2,42.

Второй полуфинал
1. Ийво Нисканен/Ристоматти Хакола (Финляндия) — 19.14,62.
2. Ришар Жуве/Лука Шанава (Франция) — +0,06.
3. Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,73.

Финал мужского командного спринта состоится сегодня, 24 февраля, в 14:00 по московскому времени.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2019. Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. 1/2 финала
24 февраля 2019 года, воскресенье. 12:15 МСК
1
Норвегия
19:10.80
2
Россия
+1.38
3
Швеция
+2.42
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