Ретивых и Большунов квалифицировались в финал командного спринта на ЧМ в Австрии

Российские лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

Россияне финишировали вторыми в первом полуфинале, уступив норвежцам 1,38 секунды, и напрямую вышли в финальный раунд.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Первый полуфинал

1. Норвегия (Эмиль Иверсен, Йоханнес Хёсфлот Клебо) – 19.10,80.

2. Россия (Глеб Ретивых, Александр Большунов) – +1,38.

3. Швеция (Оскар Свенссон, Калле Хальфварссон) – 2,42.

Второй полуфинал

1. Ийво Нисканен/Ристоматти Хакола (Финляндия) — 19.14,62.

2. Ришар Жуве/Лука Шанава (Франция) — +0,06.

3. Франческо де Фабиани/Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,73.

Финал мужского командного спринта состоится сегодня, 24 февраля, в 14:00 по московскому времени.