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Саночники Денисьев и Антонов победили в спринте на этапе КМ в Сочи

Саночники Денисьев и Антонов победили в спринте на этапе КМ в Сочи
Другие / Прочие виды спорта

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов победили в спринте на девятом этапе Кубка мира в Сочи (Россия) в соревнованиях среди двухместных экипажей.

Россияне победили с результатом 31,450 секунды, опередив на 0,011 секунды своих ближайших конкурентов — латвийских саночников Юриса Шицса и Андриса Шицса. Тройку призёров замкнули действующие чемпионы мира немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0,074).

В шаге от пьедестала остановился ещё один российский дуэт: Всеволод Кашкин и Константин Коршунов заняли четвёртое место (+0,080).

Санный спорт. Кубок мира. Девятый этап. Сочи, Россия
Мужчины, двойки, спринт
1. Александр Денисьев/Владислав Антонов (Россия) — 31,450.
2. Юрис Шицс/Андрис Шицс (Латвия) — +0,011.
3. Тони Эггерт/Саша Бенеккен (Германия) — +0,074.
4. Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (Россия) — +0,080...
9. Владислав Южаков/Юрий Прохоров (Россия) — +0,480.

Отметим, для Денисьева и Антонова эта победа стала второй подряд.

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